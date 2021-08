Strafanzeige für Mönchengladbacher : Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel ein

Mönchengladbach Die Polizisten hatten Mühe, den 22-Jährigen zu wecken. Er stand mit seinem Wagen an einer Kreuzung mitten in Mönchengladbach. Als der Fahrer ausstieg, schwankte er beim Gehen.

Ein 22-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 7.25 Uhr am Steuer eingeschlafen. In diesem Zustand fand ihn eine Streifenwagenbesatzung an einer roten Ampel an der Kreuzung Parkstraße/Viersener Straße. Wie die Polizei mitteilte, schafften es die Beamten nur mit Mühe, den Schlafenden durch das offenstehende Fenster zu wecken.