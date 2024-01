Verfolgungsjagd in Mönchengladbach Betrunkener 17-Jähriger flüchtet in gestohlenem Auto vor Polizei

Ein Zeuge hat laut Polizei am Samstagnachmittag (20. Januar) in Rheydt den jungen Mann dabei beobachtet, wie er mit einem BMW mit Schlangenlinien durch die Duvenstraße fuhr und dabei Bordsteinkanten rammte. Der Zeuge alarmierte gegen 15.20 Uhr deshalb die Polizei. Ein Beamter gab dem Fahrer Anhaltezeichen, was der Jugendliche jedoch ignorierte. Er beschleunigte und fuhr davon. Auf der Flucht beging er mehrere Verkehrsverstöße. Erst auf der Königstraße in Heyden prallte das Fluchtfahrzeug gegen ein geparktes Auto und kam zum Stehen. Durch die Kollision entstanden auch Schäden an einem Laternenpfahl und an einer Hausfassade. Widerstandslos und unverletzt stieg der 17-Jährige aus dem Auto und ließ sich Handschellen anlegen. Ein Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Zudem gab der Jugendliche an, dass er vor der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Die Überprüfung des BMWs ergab, dass er kürzlich von seinem Besitzer gestohlen gemeldet worden war. Wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage berichtete, war der Wagen in einer anderen Stadt gestohlen worden. In welcher – dazu wollten die Beamten keine Angaben machen mit Verweis auf einen insgesamt „schwierigen Fall“. Bei dem Jugendlichen handele es sich um einen Heimbewohner, der bereits polizeibekannt sei. Er sei kein Mönchengladbacher, sondern lebe in derselben Stadt, in der auch das Fahrzeug entwendet wurde.