„Falsche Polizisten“ in Mönchengladbach : Zufälliger Anruf verhindert Telefonbetrug

Mönchengladbach Vor der Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrags konnte der Betrug vereitelt werden. Die Polizei warnt vor der Masche und informiert ausführlich, wie diese funktioniert.

Eine 76-jährige Frau ist am Montag, 8. November, beinahe in die Falle von Betrügern getappt. Einzig der zufällige Anruf ihrer Tochter vereitelte die Masche „Falscher Polizist“. Das teilte die Polizei Mönchengladbach am Dienstag mit – und nimmt dies zum Anlass, erneut von den Betrugsmaschen zu warnen.

Die Polizei erklärt, wie Betrugsmaschen dieser Art in der Regel ablaufen: Meist männliche Täter rufen bei vorzugsweise betagteren Personen auf deren Festnetzapparaten an und stellen sich am Telefon als Ermittler der Polizei vor. Sie schildern einen frei erfundenen Sachverhalt und fordern die angerufene Person dazu auf, hohe Bargeldsummen oder Wertsachen an sie zu übergeben. Die Bandbreite der Schreckgeschichten reichen von „Ihre Tochter hat jemanden überfahren, wir benötigen jetzt sofort eine Kaution“ bis hin zu „Bei Ihnen wird bald eingebrochen, bringen sie Ihr Hab und Gut bei uns in Sicherheit“.