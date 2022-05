Polizei Mönchengladbach warnt: : Betrüger verschicken wieder WhatsApps

Mönchengladbach Zwei Frauen aus Mönchengladbach reagierten richtig und erstatteten Anzeige bei der Polizei. Eine 67-Jährige hingegen überwies zweimal einen vierstelligen Geldbetrag, bevor sie erfuhr, dass sie auf einen Trick hereingefallen war.

Die Masche: Die Betrüger schicken eine WhatsApp, geben sich als Sohn oder Tochter aus und erklären die neue Telefonnummer mit einem neuen Handy. Später bitten sie um dringende Geldüberweisungen. Die 66-Jährige wurde am Dienstag gegen 21.30 Uhr das erste Mal von ihrer angeblichen Tochter kontaktiert. Die Frau sagte zu, den geforderten vierstelligen Geldbetrag am Folgetag zu überweisen. An diesem hatte die 66-Jährige aber telefonischen Kontakt zu ihrer echten Tochter. So flog der Schwindel auf. Die Betrüger meldeten sich am Donnerstag, 12. Mai, gegen 10.50 Uhr erneut, um die überfällige Überweisung einzufordern. Die 66-Jährige antwortete nicht, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Die 69-Jährige erhielt eine ähnlich lautende Überweisungsforderung am Donnerstag gegen 10.50 Uhr per Messenger-Dienst von ihrem angeblichen Sohn. Sie kontaktierte ihren echten Sohn daraufhin und der Betrug flog auf.