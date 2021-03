Polizei Mönchengladbach warnt : Betrüger verlangen bei Schock-Anruf hohen Geldbetrag

Mönchengladbach Einer 68-jährigen Frau wurde am Telefon vorgegaukelt, dass ihre Tochter bei einem Unfall jemanden getötet habe. Ein „Polizeibeamter“ schickte sie zum Geldabheben.

Trickbetrüger haben am Freitag versucht, eine 68-jährige Frau um einen fünfstelligen Geldbetrag zu bringen, indem sie ihr am Telefon eine Notsituation ihrer Tochter vorgaukelten. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin gegen 11 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon erhalten. Eine junge Frau am anderen Ende der Leitung erweckte durch geschickte Gesprächsführung den Eindruck, die Tochter der 68-Jährigen zu sein.