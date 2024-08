Polizei Mönchengladbach warnt Betrüger setzen 83-Jährige mit Schockanruf unter Druck

Die Polizei Mönchengladbach meldet erneut einen Betrug mittels eines Schockanrufs: Unbekannte haben sich am Freitag, 2. August, gegenüber einer 83-Jährigen aus Wickrath am Telefon als Staatsanwälte ausgegeben und die Seniorin zu einer Geldübergabe verleitet. Ein zweiter Betrug per Überweisung scheiterte, als Mitarbeiter der Bank Verdacht schöpften.