Miese Masche in Mönchengladbach : Betrüger rauben Eheringe von Senioren-Paar

Mönchengladbach Die Täter gaben sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus. Bei ihrer Flucht mit der Beute verletzten sie die 81-jährige Ehefrau.

(RP) Es ist schon der neunte Trickbetrug, den die Polizei in diesem Monat meldet. Dieses Mal waren die Täter wieder als angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterwegs. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, haben ein Mann und eine Frau am Donnerstag um 13 Uhr am Jörespfad im Stadtteil Lürrip an der Tür eines 81-jährigen Ehepaars geklingelt. Als der Ehemann die Haustür öffnete, stand draußen eine fremde Frau, die ihm erklärte, sie komme vom Gesundheitsamt und habe Fragen an die Hausbewohner bezüglich Corona. Um sich zu legitimieren, zeigte sie einen gefälschten Ausweis vor. Daraufhin ließ der 81-Jährige sie ein.