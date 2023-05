Polizei Mönchengladbach warnt Betrüger klingeln an Haustüren

Bei einer 83-Jährigen hatte es gegen 9.15 Uhr an der Wohnungstür an der Kaiserstraße geklingelt. Wie die Polizei mitteilte, stand dort ein Mann, der einen Ausweis vorzeigte und sich als Mitarbeiter der Telekom vorstellte. Er bat um Einlass in die Wohnung, da er am Fernseher und Router „etwas messen müsse". Nachdem ihm die Seniorin Einlass gewährte, rief er per Mobiltelefon einen weiteren angeblichen Techniker hinzu, der nur wenig später ebenfalls die Wohnung betrat. Dieser Mann hielt sich teilweise unbeobachtet in den Räumen auf. Als die Männer die Wohnung verlassen hatten, stellte die Seniorin fest, dass eine Armbanduhr entwendet wurde.