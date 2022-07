Die Polizei Mönchengladbach warnt : Betrüger geben sich als Pflegekassen-Mitarbeiter aus

Mönchengladbach Bei einem Telefonat werden persönliche Daten abgefragt. Danach flattert eine Rechnung ins Haus, die sofort beglichen werden soll.

Die Polizei Mönchengladbach warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Als potenzielle Opfer werden wie so oft bevorzugt ältere Menschen ausgewählt: Das Telefon klingelt, am anderen Ende meldet sich ein seriös klingender Mitarbeiter einer angeblichen Pflegekasse. Mit Informationen über familiäre Verhältnisse und privaten Daten wie beispielsweise den Pflegegrad der angerufenen Person verwickelt der anonyme Anrufer die Senioren in ein Gespräch. Wenige Tage später flattert Post ins Haus: Eine Übersicht zu möglichen Leistungen der Pflegekasse plus eine Rechnung über 129 Euro, die man unverzüglich für die Dienstleistung zu begleichen habe.