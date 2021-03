Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Betrüger ergaunern von Senior fünfstellige Summe

Mönchengladbach Falsche Polizisten sagten einem 84-Jährigen, seine Tochter sei in einem schweren Unfall verwickelt. Die Betrüger schickten den Mann zweimal zur Bank, wo er Geld abheben sollte.

Wie die Polizei mitteilte, klingelte das Telefon am Dienstagmittag in der Geneickener Wohnung des 84-Jährigen. Es meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der dem Senior erzählte, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Sie sei sehr durcheinander und brauche nun dringend seine Hilfe: Wenn er keine Kaution stellen könne, käme sie sofort ins Gefängnis.

In Sorge um seine Tochter tat der Mann wie geheißen. Als er wieder zu Hause war, klingelte ein Mann an seiner Tür. Er gab sich ebenfalls als Polizist aus und nahm das Geld entgegen. Die Übergabe müsste gegen 14 Uhr stattgefunden haben.

Der 84-Jährige sagte dem Betrüger am Telefon, dass er das Geld übergeben habe. Dieser wiederum verlangte noch mehr Geld und setzte den Senior so unter Druck, dass er sich erneut auf den Weg machte, um Geld abzuheben. Diesmal jedoch ging er zu einer näher gelegenen Bank, wo er auf eine Mitarbeiterin traf, die ihn als langjährigen Kunden kannte. Sie wurde misstrauisch und überzeugte ihn davon, gemeinsam die Tochter anzurufen. Diese fiel aus allen Wolken und war weder in einen Unfall verwickelt, noch bei der Polizei. Der Betrüger erschien im weiteren Verlauf nicht mehr an der Wohnanschrift des 84-Jährigen.