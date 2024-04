Kriminalität in Mönchengladbach Betrüger ergaunern Geld per Messengerdienst

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: „Wenn Sie vermeintliche Verwandte oder Freunde ausschließlich per Messenger in Chatnachrichten um eine Geldüberweisung oder einen Gefallen bitten, die Ihnen verdächtig vorkommen, sollten Sie skeptisch werden und die Identität ihres Kontaktes auf anderem Wege überprüfen. Bitten Sie die Person zum Beispiel um eine Sprachnachricht oder rufen Sie die Person an.“