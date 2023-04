Berufsausbildung in Mönchengladbach Unternehmen suchen händeringend Azubis

Kira Burhenne ist einer von bisher 1419 jungen Menschen in Mönchengladbach, die sich bisher in diesem Ausbildungsjahr für die duale Berufsausbildung entschieden haben. Das sind bisher fast genauso viele wie im Jahr davor und rund 200 weniger als im Jahr 2020/21. „Die Saison ist noch nicht zu Ende, wir sind in der Halbzeit“, sagt Rainer Imkamp, Chef der Arbeitsagentur. „Es gibt noch immer große Chancen für Jugendliche und Betriebe, die händeringend nach Bewerbern suchen.“ Dem stehen in Mönchengladbach 1314 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber, also etwas weniger als Bewerber. Aber: „Es fehlen keine Stellen, sondern wir haben das Problem, dass die Zahl der Bewerber zurückgeht“, warnt Imkamp. Deshalb werde die Arbeitsagentur weiter verstärkt auch alternative Formate wie Berufsberatungen im Schwimmbad oder bei gemeinsamen Wanderungen anbieten. Imkamp rief zudem dazu auf, dass Unternehmen auch Jugendlichen eine Chance geben müssten, die die Voraussetzungen auf den ersten Blick formal nicht erfüllen. „Es gibt reichlich Hilfen, Defizite aufzuholen, wenn Arbeitgeber sich flexibel zeigen.“