Firmenjubiläum in Mönchengladbach : Reiner Brenner bringt Autos in Fahrt

Reiner Brenner und sein Sohn Christian Brenner stehen in einer der beiden neuen, energieeffizienten Lackierkabinen. Insgesamt wurden vor zwei Jahren 1,1 Millionen in die Modernisierung des Unternehmens investiert. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Mönchengladbach Der Betrieb für Karosseriebau und Autolackierung an der Hehner Straße ist breit aufgestellt. In vier Jahrzehnten hat sich aus einer Zwei-Mann-Werkstatt ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern an zwei Standorten entwickelt. Doch jetzt steht die Branche vor zahlreichen Herausforderungen.