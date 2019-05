Awo in Mönchengladbach : Jahrelanger Rechtsstreit um Bezahlung der Überstunden im Offenen Ganztag

Die Betreuung der Kinder in der Offenen Ganztagsschule ist in vielen Familien wichtig. Chaotische Zustände in der Versorgung in einer Gladbacher Ogata der Awo sorgten jetzt für einen jahrelangen Rechtsstreit. Foto: DPA. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Zweieinhalb Jahre stritten eine Betreuerin und die Awo um die Bezahlung von Überstunden im Offenen Ganztag, bis das Bundesarbeitsgericht den Fall klärte. Die Awo will von Überstunden nichts wissen, dabei hatte sich die Schule oft beschwert.

Karin S. ist Rentnerin mit einem guten Auskommen. Als sie sich bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Mönchengladbach meldete, um als Ergänzungskraft im Offenen Ganztag zu jobben, ging es ihr auch nicht ums Geld. „Das hat mir einfach viel Spaß gemacht, mit den Kindern zu arbeiten“, sagt die Seniorin. Und dennoch endete das Arbeitsverhältnis nach einem mehrjährigen Rechtsstreit vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt. In dem Verfahren ging es in mehreren Instanzen um die damalige Situation in einer Gladbacher Grundschule und den Zustand im offenen Ganztag, um Überstunden, und um deren Bezahlung, die die Awo nicht anerkannte.

Nach ihrem Ausscheiden als geringfügig Beschäftigte bei der Awo im August 2016 verlangte S., der Träger des offenen Ganztags in der betreffenden Grundschule möge ihr geleistete Überstunden bezahlen und klagte vor dem Arbeitsgericht Mönchengladbach erfolgreich knapp 1500 Euro ein. Auch eine zweite Betreuerin aus dem Offenen Ganztag klagte mit Erfolg. Das Gericht begründete dies damit, die Awo habe von den Überstunden gewusst und sie geduldet. Die Stundenzettel wurden schließlich abgezeichnet. Bezahlt worden war aber weiter nur 400 Euro im Monat. „Da sie (die Awo) keinerlei organisatorische Maßnahmen ergriffen hat, um weitere Mehrarbeit zu verhindern, konnte die Klägerin annehmen, dass die Überstunden geduldet würden“, heißt es in dem Beschluss des Arbeitsgerichtes.

Info Zahlen zur Offenen Ganztagsschule Offener Ganztag Im laufenden Schuljahr besuchen 2184 Schüler eine Offene Ganztagsschule und weitere 1038 Schüler andere Betreuungsformen an Offenen Ganztagsschulen. Die Awo ist derzeit Träger in elf Ogatas mit 31 Gruppe. Dort werden 62 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Awo ging in Berufung in die nächste Instanz, argumentierte vor dem Landesarbeitsgericht, die Überstunden seien gar nicht angeordnet oder genehmigt worden. Das Gericht hob das Urteil im schriftlichen Verfahren auf, Karin S. habe die Arbeitszeiten nicht ausreichend dargelegt und ließ auch keine Revision zu. Das aber wiederum hob das Bundesarbeitsgericht nach einer Nichtzulassungsbeschwerde auf, weil das Landesarbeitsgericht den Anspruch der Klägerin auf rechtliches Gehör verletzt habe, und setzte einen neuen Verhandlungstermin an für Ende Februar 2019. Erst kurz vor dem Termin einigten sich die Parteien nach Vermittlung durch das Bundesarbeitsgericht darauf: Die Awo muss knapp 1100 Euro an Karin S. zahlen. „Es geht mir auch jetzt nicht ums Geld, sondern ums Recht“, sagt Karin S.

Sie verweist auf die damaligen Zustände im offenen Ganztag an der Grundschule, bei der sich Eltern mehrmals beim damaligen Träger, der Awo, beschwerten und die Betreuungssituation als „sehr unbefriedigend“ bezeichneten. Die Betreuung fiel oft aus, oder es wurden Notgruppen eingerichtet, manchmal waren zwei Betreuer für 71 Kinder zuständig – unter anderem Karin S., eigentlich eine Ergänzungskraft. Mehrmals kamen Kinder deshalb ohne erledigte Hausaufgaben in die Schule, weil pädagogische Mitarbeiter fehlten und die Awo keinen Ersatz schicken konnte, wie aus Briefen der Schulleitung an die Eltern hervorgeht. Die Grundschule beschwerte sich bei der Awo und verwies darauf, dass der reibungslose Ablauf in der Ogata nur dank „der Bereitschaft der beiden Damen, täglich eine mehr als die vertraglich vereinbarten Stunden zu arbeiten“. Wegen unzureichender Besetzung sei abzusehen, dass wegen notwendiger Urlaubsvertretung deren Überstunden weiter steigen. Im Frühjahr 2016 hatte die Schule schließlich genug von der Awo und wechselte den Träger.

Die Awo bleibt aber bei ihrer Darstellung in einer Antwort an unsere Redaktion: „Die Awo bestreitet, dass die beiden ehemaligen Mitarbeiterinnen überhaupt Überstunden geleistet haben. Sie haben diese lediglich geltend gemacht.“ Und weiter: „Sie haben nie den Versuch unternommen, ihre vermeintlichen Überstunden durch Freizeit auszugleichen.“ Die Awo habe aus dem Gebot des wirtschaftlichen Handelns einen Vergleich angeboten, um den weiteren Kosten des Verfahrens aus dem Weg zu gehen. Außerdem sei die Anwesenheit dieser beiden Ergänzungskräfte in den Einrichtung nicht nötig gewesen, um „unser pädagogisches Angebot sicherzustellen“, wie Uwe Bohlen, Vorstand der Awo, mitteilte. Das liest sich in den Beschwerdebriefen und -Mails von Eltern und Schule von damals anders.