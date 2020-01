„Wir wollen uns weiterentwickeln“ : Bethesda Krankenhaus will Kreißsaal umbauen

Bethesda Krankenhaus will Kreißsaal umbauen

Mönchengladbach Vorübergehend wird es keine Geburten in der Klinik geben. Die vor- und nachgeburtliche Betreuung soll aber während des Umbaus fortgesetzt werden.

Eine „individuell gestaltete Geburt“ sei ein Angebot, mit dem das Bethesda Krankenhaus womöglich punkten könne. Das hatte Rita Tönjann schon erklärt, kurz nachdem sie im Sommer vergangenen Jahres ihr neues Amt als Direktorin des Krankenhauses angetreten hatte. Demnächst steht wohl die Umsetzung dieser Idee an. Der Kreißsaal des Hauses soll vorübergehend geschlossen und umgebaut werden.

„Wir wollen uns baulich weiter entwickeln“, sagte Tönjann am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Einen spruchreifen Zeitplan dafür soll es aber erst nach Gesprächen mit der Bezirksregierung geben, sagt Tönjann. Während des Umbaus werden dann keine Entbindungen im Bethesda möglich sein. Die vorgeburtliche und nachgeburtliche Versorgung soll jedoch auch in der Umbauphase weitergehen.

Die Geburtshilfe habe in einem christlichen Werten verpflichteten Krankenhaus eine besondere Bedeutung, sagt Tönjann. Das Haus gehört zur Johanniter-Gruppe. Mit einer Weiterentwicklung des Kreißsaals und des Angebots soll auch auf gestiegene Ansprüche werdender Eltern reagiert werden. Außer dem Bethesda verfügen in Mönchengladbach auch das Neuwerker Krankenhaus und das Rheydter Elisabeth-Krankenhaus über Kreißsäle und Geburtshilfe-Stationen. Diese versuchen, mit besonderen Angeboten zu punkten. Am Elisabeth-Krankenhaus ist bespielsweise ein „Perinatalzentrum Level 1“ angesiedelt. Das heißt die medizinische Versorgung der Gebärenden und Neugeborenen erfüllt gesetzlich festgelegte Standards, die eine umfassende und im Notfall sehr schnelle Versorgung sicherstellen. Die Neuwerker Kollegen machen etwa mit regelmäßigen Info-Abenden für werdende Eltern und der Hypnobirthing-Methode auf sich aufmerksam.