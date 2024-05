Aktion in Mönchengladbach Bethesda spendet 30 Krankenhausbetten an Klinik in der Ukraine

In dem ukrainischen Krankenhaus gibt es nach Angaben des Bethesda dringenden Unterstützungsbedarf. Die Betten könnten dort einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Versorgung von kranken und verletzten Menschen leisten. Olesya Cherepynska-Schmidt, die beim Verein „Blau-Gelbes Kreuz.“ für die Projektleitung und das Fördermittelmanagement verantwortlich ist, freut sich über medizinische und andere humanitäre Hilfsgüter für ihre Landsleute in dem vom russischen Angriffskrieg schwer betroffenen Gebiet. „Die Menschen in diesen Regionen sind in dieser schwierigen Zeit mehr denn je auf jegliche Unterstützung angewiesen und wissen die ankommende Hilfe sehr zu schätzen“, sagt so Cherepynska-Schmidt.