Krankenhäuser in Mönchengladbach : Kardiologie im Bethesda ausgezeichnet

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Krankenhaus Bethesda ist jetzt Schwerpunktklinik für die Behandlung von Herzschwäche. Worum es bei dieser Erkrankung geht und wie die Mediziner im Bethesda Patienten therapieren.

Herzinsuffizienz oder auch Herzschwäche ist eine der häufigsten Gründe für einen Krankenhausaufenthalt in Deutschland, insbesondere bei Patienten über 65 Jahren. Das evangelische Krankenhaus Bethesda mit seiner medizinischen Klinik II – Kardiologie unter der Leitung von Chefarzt Carsten Stoepel wurde jetzt als Schwerpunktklinik für die Behandlung dieser Erkrankung zertifiziert.

Die Auszeichnung „HFU-Schwerpunktklinik“ durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie (DKG) bescheinigt die Erfüllung der Standards und Qualitätsmerkmale der stationären Versorgung. Dazu zählen medizinische Fachkompetenz und Erfahrung sowie die personelle, apparative und räumliche Ausstattung. HFU steht für Heart Failure Unit, also Abteilung für Herzinsuffizienz.

Bei einer bestehenden Herzinsuffizienz ist das Herz nicht mehr in der Lage, die benötigte Menge Blut durch den Körper zu pumpen. In der Folge können die Organe nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Mehr als zwei Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen, die Sterblichkeit bei Patienten, die wegen Herzschwäche ins Krankenhaus kommen, ist deutlich höher als bei jeder anderen Krankheit.