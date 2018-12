Mönchengladbach: Bürger sollen sich am Masterplan Stadtbezirke beteiligen

Mönchengladbach Wie bewerten die Bürger ihren Stadtteil und was muss dort verbessert werden? Das können die Bewohner jetzt der Stadt sagen. Anlass ist der Masterplan Stadtbezirke. Als erstes sind die Bewohner in den Bezirken West und Süd gefragt.

Die Stadt hat die Einwohner dazu aufgerufen, sich am Masterplan Stadtbezirke zu beteiligen: Wie sehen die Menschen in den Bezirken West und Süd ihren direkten Wohn- und Lebensraum, wo und wie könnte in der Stadtentwicklung etwas verbessert werden und was läuft besonders gut? Dazu ist die Beteiligungsplattform unter https://mitgestalten.mgplus.online/stadtbezirke/de/home gestartet. Dort können Bürger ihre Anregungen und Ideen in eine Stadtkarte einzutragen.