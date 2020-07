Schloss Rheydt : Besucherandrang beim Töpfermarkt in Mönchengladbach

Foto: Markus Rick (rick) 12 Bilder Großer Besucherandrang beim Töpfermarkt unter Corona-Bedingungen

Rheydt Nur 400 Besucher gleichzeitig durften das Töpfermarkt-Gelände betreten. Die Organisatoren mussten wegen des Ansturms zeitweise sogar den Zugang beschränken. Doch das gut organisierte Hygiene-und Sicherheitskonzept erlaubte entspanntes Flanieren auf Abstand.

Von Angela Wilms-Adrians

Die gastronomische Auswahl fiel Corona bedingt spärlicher aus als in früheren Jahren. Im Verzicht auf Teller und Besteck wurde kaum mehr angeboten als Waffeln auf der Serviette und Würstchen im aufgeschnittenen Brötchen. Doch ums Essen geht es beim Töpfermarkt ja auch nicht. Unter besonderen Schutz- und Hygienevorschriften punktete der erste Töpfermarkt unter Corona-Bedingungen mit breiter Vielfalt an nützlichen und dekorativen, eleganten und rustikalen, poetisch anmutenden und skurrilen Dingen. 50 Keramiker boten ihr Sortiment in den Innenhöfen wie auf dem Wall an.

Erstmals wiesen Pfeile den Weg zum Schloss Rheydt und über das Gelände, um den Besucherstrom zu lenken und Gegenverkehr zu vermeiden. Einzig die lange Brücke über den Schlossweiher teilten sich ankommende und scheidende Gäste. Dort trennten Absperrbänder den Ein- und Ausgang. Helfer am Brückenzugang zählten die Besucher und achteten darauf, dass nicht mehr als 400 gleichzeitig auf dem Gelände verweilten.

An allen Knotenpunkten standen Museums- oder Securitymitarbeiter, um bei Bedarf auf den richtigen Weg zu helfen. Bistro-Tische und -Stühle am Arkadengang standen auf Abstand. Die Verhaltensregeln schienen die Freude am Flanieren und Stöbern nicht zu trüben. „Ich habe keine Bedenken, hier zu sein. Man muss das Beste aus der Situation machen. Hier gibt es wirklich schöne und ausgefallenen Sachen. Mir tun nur die Verkäufer ein bisschen leid, weil sie den ganzen Tag die Masken tragen müssen“, sagte Ursula Thomas bei einer kleinen Rast im Arkadenhof.

Hildegard Hermes-Lohmann war zum ersten Mal zum Töpfermarkt gekommen und begeistert, wie schön er ist. „Gerade bei dem schönen Wetter. Die Masken sind zwar nicht so angenehm, doch hier kann man ja auch zwischendurch lüften und durchatmen. Es ist viel Platz da“, stellte sie gut gelaunt fest.

Die Korschenbroicherin Christel Matzutt sagte: „Ich vermisse die große Ess-Meile. Aber von der Grundstruktur ist der Markt wie immer sehr schön. Ich fühle mich hier sicher. Einmal wären wir beinahe falsch abgebogen, doch da wurde uns gleich gesagt, wie wir gehen müssen. Das ist hier schon alles gut organisiert.“

Museumsleiter Karlheinz Wiegmann freute sich über die Disziplin der Besucher. „Fast alle tragen den Mund- und Nasenschutz ungefragt und halten sich an die Gehwege mit Einbahnverkehr. Ich habe heute erst zwei ‚Geisterfahrer’ gesehen. Einmal mussten wir das Gelände vorübergehend schließen, um die gesetzte Höchstzahl einzuhalten. Das war kein Problem. Die Leute haben auf dem Parkplatz diszipliniert gewartet“, berichtete er. Da insgesamt höchstens 400 Personen gleichzeitig auf dem Marktgelände sein durften, hatte – rein rechnerisch – jeder sieben Quadratmeter für sich zur Verfügung.