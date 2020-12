Sozial-Holding in Mönchengladbach : Besuch in Altenheimen nur nach Schnelltest

An der Zentrale der Sozial-Holding an der August-Monforts-Straße ist exklusiv für Besucher städtischer Altenheime ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet. Foto: Anika Reckeweg

Mönchengladbach Die Corona-Regelung gilt bereits ab Heiligabend. Die Sozial-Holding setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen vom Mittwoch (23. Dezember) sofort um.

Wer Angehörige in städtischen Altenheimen besuchen möchte, bekommt nur Zutritt, wenn er einen negativen Corona-Schnelltest (so genannten POC-Test) vorlegen kann. Diese Regelung gilt ab Heiligabend . Das teilte die Stadt für die Sozial-Holding am Mittwochabend (23. Dezember) mit.

Die städtische Tochtergesellschaft, die in Mönchengladbach sieben stationäre Altenheime für rund 650 Bewohner betreibt, setzt damit den Angaben zufolge einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Aachen (AZ 6L 949/20) vom Mittwoch um. Das Verwaltungsgericht hält die vom Land NRW erlassene Allgemeinverfügung, laut der Besuchern der Zutritt zu einem Pflegeheim nicht verwehrt werden dürfe, wenn sie einen angebotenen Corona-Schnelltest ablehnten, in diesem Punkt für rechtswidrig.

Exklusiv für die Besucher der städtischen Altenheime hat die Sozial-Holding an der August-Monforts-Straße 12-16 ein Schnelltestzentrum eingerichtet, das auch an den Feiertagen täglich vormittags geöffnet ist. Die Öffnungszeiten sind am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr sowie am 25. Dezember, 26. und 27. Dezember von 8 bis 12 Uhr.suche sollten weiterhin vorab telefonisch im entsprechenden Altenheim angemeldet werden.