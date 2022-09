Zwei Sommer lang war der Hans-Jonas-Park am Hang des Abteibergs gesperrt. Der Grund: Für knapp vier Millionen Euro wurde die Grünanlage in der Gladbacher Innenstadt umgebaut. Neue Wege, Sitz-, Spiel- und Sportflächen wurden angelegt. Es gibt ein Baumhaus, das am Boden bleibt, eine riesige Schaukel und vor allem viele Treppen. Hier die ersten Eindrücke von der Umgestaltung und der Wiedereröffnung des Parks.

Zwischen Musikschule und VHS wurde ein großes Plateau gebaut. Es ist als Freilichtbühne für Veranstaltungen gedacht.