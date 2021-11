Zu Besuch im Arbeitslosenzentrum : „Wenn du arm bist, bist du stigmatisiert“

Mönchengladbach Seit dreißig Jahren gibt es im Arbeitslosenzentrum in Mönchengladbach einen Mittagstisch. Arbeitslose und Rentner bekommen hier für zwei Euro eine warme Mahlzeit. Der Mittagstisch bietet aber noch mehr.

Arbeitslose oder Rentner, die auf eine geringe Rente angewiesen sind, bekommen hier nun für zwei Euro nicht nur eine Mahlzeit, sondern auch die Gelegenheit, Menschen zu treffen, die in einer ähnlichen Situation stecken. Außerdem bringt der Mittagstisch Struktur in den Tag. Im gleichen Gebäude bietet das Arbeitslosenzentrum noch immer Beratungen an.

Beim Essen herrscht Schweigen. Das sei normal, so Daniela. An insgesamt vier Tischen haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten Platz. Die einen sitzen still in einer Ecke und tragen unauffällige Kleidung. Heinz-Peter dagegen, Besucher des Mittagstisches seit 2009, könnte mit seinen knallroten Stiefeln den Laufsteg erobern.