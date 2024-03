Frauenboxen in Mönchengladbach „Menschen, die Kampfsport betreiben, sind auch stark im Kopf“

Es knallt. „Los, Mädels! Fertig machen und hepp!“, ruft Aylin Gezer quer durch die Halle. „Ich will es knallen hören! Ihr seid starke Frauen, also los! Hepp!“ Und es knallt erneut, als die jungen Frauen mit Boxhandschuhen ausgestattet in die Pratzen schlagen. „Nicht einfach stehen bleiben. Bleibt immer in Bewegung. Wie im Tanz. Boxen ist wie tanzen.“ Die Teilnehmerinnen der Trainingsstunde haben sich in Paaren zusammengefunden – jeweils eine trägt Handschuhe, die andere hält die Pratze.