Gesundheit in Mönchengladbach Chefärztin im Maria Hilf ist Vorsitzende der Strahlenschutzkommission

Strahlkraft hat Nestles Name auch in der Bundespolitik. Neben ihrer Tätigkeit im Maria Hilf ist sie nun zum wiederholten Mal von Bundesumweltministerin Steffi Lemke zur Vorsitzenden der Strahlenschutzkommission (SSK) berufen worden. Die Kommission besteht aus 18 ehrenamtlich tätigen Expertinnen und Experten auf dem Gebiet des Strahlenschutzes. Ihre Aufgabe ist die Beratung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) in allen Fragen des Schutzes vor ionisierender und nichtionisierender Strahlung. In der Hauptkommission engagiert sich Ursula Nestle bereits seit 2015. Im Oktober wird es anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kommission als Beratungsgremium des Bundes eine Veranstaltung zum Thema Zukunft Strahlenforschung in Berlin geben.