Firmenjubiläum in Mönchengladbach Weltgeschichte im Bestattungshaus

Wie viele Menschen das Bestattungshaus Frentzen & Winkels in seiner 125-jährigen Geschichte zur letzten Ruhe gebettet hat, kann Andreas Nolte nur schätzen. „Es sind etwa 300 bis 350 Bestattungen pro Jahr. Hochgerechnet auf 125 Jahre wären das etwa 43.000, wobei ich vermute, dass es in der ersten Zeit pro Jahr weniger waren.“ Nolte wird 2024 das Familienunternehmen von seiner Mutter Ilona Winkels übernehmen, die mit 69 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Andreas Nolte führt dann das Bestattungshaus in der 5. Generation.