Neues Lernkonzept in Mönchengladbach Warum ein Gymnasium jetzt „Deeper Learning“ ausprobiert

Das Gymnasium an der Gartenstraße versuche, das Konzept an mehreren Stellen umzusetzen, sagt Giunta. „Wir haben in der Oberstufe Vertiefungskurse so ummodeliert, dass sie auch lernübergreifendes Arbeiten fördern“. Außerdem hätte man in Projektkursen der Oberstufe Impulse des „Deeper Learnings“ eingebettet. Beim Thema Vulkanismus habe Giunta eine Partnerschule in Neapel organisiert, mit der die Schüler Kontakt aufnehmen und Projekte erarbeiten konnten. Bei einer Reise nach Neapel hätten sie anschließend das erlernte Wissen in der Praxis erfahren können. Vielen Schülern sei das selbstregulierte Arbeiten noch unbekannt, berichtet Giunta. Eine Schwierigkeit bei „Deeper Learning“: Das Schulministerium schreibe Klausuren als Leistungsnachweis vor.