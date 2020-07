Kliniken Maria Hilf Mönchengladbach : Bessere Strahlentherapie bei Lungenkrebs

Mönchengladbach Mit verbesserter bildgebender Technik kann Lungenkrebs effektiver als mit bisher üblichen Verfahren bekämpft werden. Prof. Ursula Nestle (55), Chefärztin an den Kliniken Maria Hilf, hat dazu eine bahnbrechende Studie geleitet.

Anca-Ligia Grosu, Direktorin der Klinik für Strahlenheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg, schwärmt nach dem Abschluss einer von dort organisierten Studie: „Wir haben damit einen neuen internationalen Standard für die Bestrahlungsplanung gesetzt“, resümiert sie. Konzipiert und geleitet hat die internationale Studie, an der insgesamt 311 an Lungenkrebs erkrankte Patienten teilnahmen, Grosus damalige Kollegin Professor Ursula Nestle. Als die gebürtiger Pfälzerin 2017 von Freiburg als neue Chefärztin an die Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach wechselte, brachte sie die Ergebnisse der von der Deutschen Krebshilfe geförderten Studie mit.