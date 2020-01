Anderer Vorschlag für Erschließung : Schreiner ist besorgt wegen neuen Wohngebiets in Bonnenbroich

Schreiner ist besorgt wegen neuen Wohngebiets in Bonnenbroich

Mönchengladbach Georg Knoben fürchtet Konflikte zwischen Anwohnern und seinem Gewerbebetrieb.

Noch einige Tage können Bürger im Rheydter Rathaus die Pläne für das neue Wohngebiet zwischen Dohler Straße und Ritterstraße in Bonnenbroich einsehen und Anregungen machen. Die werden von den Stadtplanern geprüft – und übernommen oder verworfen. Ein direkter Nachbar des Vorhabens, bei dem im ersten Abschnitt zwischen 40 und 60 Wohneinheiten errichtet werden sollen, wird auf jeden Fall Änderungswünsche einreichen: Georg Knoben, der an der Bonnenbroicher Straße eine seit Jahrzehnten bestehende Schreinerei betreibt.

Er ist überzeugt, dass das neue Wohngebiet zu Konflikten führen wird: ganz allgemein, aber auch im Besonderen wegen der Nähe zu seinem Betrieb. In einigen Punkten, die Protest hervorgerufen hatten, hat die Stadt nachgebessert: Die Obstbaumwiese im Süden des Planungsgebiets bleibt erhalten, die Zahl der Wohneinheiten wurde um ein Drittel reduziert, der bestehende Abenteuerspielplatz soll auf dem Gelände integriert werden. Knoben lehnt das Neubauvorhaben dennoch grundsätzlich ab, sagt aber auch: „Das werden wir nicht mehr verhindern können.“ Dennoch möchte er das Konfliktpotenzial so gut wie möglich reduziert wissen, „sonst hat unser Betrieb keine Zukunft“. Er rechnet mit Engpässen bei Verkehr und Parkplätzen. Die Zufahrt von der Ritterstraße in die Bonnenbroicher Straße sei zu schmal, Lkw, die Material oder Pakete für seinen Betrieb anlieferten, hätten zu wenig Platz und könnten durch zugeparkte Wege behindert werden. Denn die Zahl der Parkplätze, die für die neuen Nachbarn entstehen sollen, sei zu gering. Außerdem fürchtet Knoben, dass es wegen des Lärms aus seiner Schreinerei zu Konflikten kommen könnte.