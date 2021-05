Schule in Mönchengladbach : Berufskolleg ist jetzt „Schule ohne Rassismus“

Schulleiterin Birgit Battenstein, Lehrer und Schülervertreter nehmen zusammen mit OB Felix Heinrichs die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus“ von Michael Holzportz entgegen. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Das Berufskolleg am Platz der Republik erhielt jetzt die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Der Geschäftsführer des Theater im Gründungshaus, Sinan Heesen, unterstützt die Schule als Pate und hat bereits einige Ideen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ansgar Fabri

Die Feierrunde fiel coronabedingt klein aus, doch der Erfolg, den das Berufskolleg am Platz der Republik zu verbuchen hat, ist ebenso groß wie die Aufgabe, der es sich stellt: „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ lesen Besucher nun auf einem Schild, das weniger als Zierde, sondern vielmehr als Zielvorgabe zu sehen ist.

Schulleiterin Birgit Battenstein, Lehrer und Schüler am Berufskolleg für Technik und Medien nehmen es ernst mit dem respektvollen Umgang miteinander und dem Hinsehen statt Wegsehen, wenn es in Klassenräumen und auf dem Pausenhof doch nicht so friedlich laufen sollte. Von bundesweit 3500 Schulen sind 996 bereits Teil des Netzwerks, 19 davon liegen in Mönchengladbach, wie Michael Holzportz von der Arbeitsstelle interkulturelle Bildung und Integration erklärte. Er überbrachte die Auszeichnung und stellte bei seiner Ansprache fest: „Schulen sind immer Abbilder der Gesellschaft. Sie sind Orte des Zusammenkommens, und hier müssen wir diskutieren.“ Außerdem: „Rassismus gibt es an Schulen. Es geht darum, sich aktiv damit auseinanderzusetzen.“

Für Felix Heinrichs (SPD) war es das erste Mal, dass er als Oberbürgermeister an einer solchen Veranstaltung teilnahm. „Schule hat erkannt, dass Rassismus und Alltagsrassismus Probleme sind. Die Botschaft ist, dass Hautfarbe, Sexualität und Religion keine Rolle spielen. Das ist ein Thema, dem sich Schule stellen kann und sollte“, so Heinrichs.

Das ist am Berufskolleg bereits passiert: Unter anderem in der Projektwoche mit dem Titel „Das hat was mit Respekt zu tun“ ging es um das individuelle Verständnis des Begriffs „Respekt“. Außerdem putzten Schüler Stolpersteine, die an die Opfer der NS-Diktatur erinnern. Die Themen behandeln Lehrer mit ihren Schülern zudem in Fächern wie Politik und Religion, wobei ein Workshop aus der Schule zu „De Kull Jugendhilfe e.V.“ in den Borussiapark führte.