1. Platz bei fair@school : Berufskolleg Rheydt-Mülfort siegt bei Bundeswettbewerb

Die fair@school-Jury beglückwünschte in Berlin das Gewinner-Team aus Mönchengladbach. Foto: Antidiskriminierungsstelle des Bundes/Kathrin Harms

Mönchengladbach 144 Schulen aus ganz Deutschland haben bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Projekte für fair@school eingereicht. Das Berufskolleg aus Mönchengladbach kam auf Platz 1.

Sie haben’s geschafft: In Berlin konnten sich die Vertreterinnen des Berufskollegs Rheydt-Mülfort für Wirtschaft und Verwaltung als Sieger fühlen. Sie haben im Wettbewerb fair@school – Schulen gegen Diskriminierung den ersten Platz belegt. Dabei zeichnet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeinsam mit dem Cornelsen Verlag jährlich Schulprojekte aus, die sich in besonderer Weise gegen Diskriminierung einsetzen. Die fairste Schule Deutschlands liegt damit in Mönchengladbach.