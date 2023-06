100-jähriges Bestehen Wie sich der Unterricht am Berufskolleg Mülfort verändert hat

In drei Etappen vollzieht sich ein aufwendiger Umzug: Am 1. August 2022 zog das erste Drittel des Berufskollegs in die Räume der Hauptschule Kirschhecke, die sukzessive ausläuft. Am 1. August 2025 kommt das zweite Drittel an die Reihe und im Sommer 2027 soll das Berufskolleg vollständig umgezogen sein. Im Gegenzug gibt das Berufskolleg am Standort Bruchstraße Räume an die Gesamtschule Mülfort ab – ein Teil dieser Schüler sind schon umgezogen und werden im Anbau unterrichtet. Auch wenn die Schule Kirschhecke nicht mehr als 1800 Meter von der Bruchstraße 58 entfernt liegt, ist es eine Belastung für die Lehrkräfte des Berufskollegs. „Wir haben eine Springstunde eingerichtet, damit die Kollegen in Ruhe den Standort wechseln können“, erklärt Kerstges und fügt hinzu: „Die Situation verschlechtert die Lage für alle. Fünf Jahre Wanderleben ist eine wahnsinnige Herausforderung.“ Aber bei allen Herausforderungen stellt sie sehr überzeugend fest: „Unsere Schülerinnen und Schüler sind tolle junge Leute. Mit ihnen zusammenzuarbeiten ist eine spannende Aufgabe.“