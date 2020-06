Angebot in Mönchengladbach : Berufsberater helfen vor dem Ausbildungsstart

Wie geht's weiter nach der Schule? Die Berufsberatung der Arbeitsagentur hilft bei der Jobwahl (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Mönchengladbach Spezialisten der Arbeitsagentur beraten ab sofort donnerstags junge Menschen telefonisch zu ausgesuchten Berufsbildern. Gestartet wurde mit Informationen über „Branchen mit Bedarf an Auszubildenden“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie macht man Karriere bei Bundeswehr, Polizei oder Zoll? Wie sehen Alternativen aus, wenn es mit dem gewünschten Studienplatz noch nicht funktioniert hat? Welche Voraussetzungen sind nötig, um Lehrer zu werden? Wo liegen die Chancen von Freiwilligem Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst? „Bei jungen Menschen, die dieses oder nächstes Jahr ihren Schulabschluss machen, spüren wir Beratungsbedarf, der über die allgemeine Berufsberatung hinausgeht. Deshalb bieten wir ihnen ab sofort ein neues Programm an, in dem jede Woche zwei Stunden lang zu einem Spezialthema beraten wird“, kündigt Claudia Kamper an, die bei der Agentur für Arbeit für die Berufsberatung in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis Neuss zuständig ist. Bei Interesse beschreibt ein Berater die jeweiligen Berufsbilder und berichtet über Anforderungen an die Auszubildenden. Organisiert wird das neue Programm vom Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit (BIZ), das wie bei den bisherigen Gruppenveranstaltungen über die weiteren wöchentlichen Themen im Internet unter www.arbeitsagentur.de/moenchengladbach informieren wird.

Anmeldungen für die Spezialisten-Sprechstunden erfolgen per E-Mail bis einen Tag vor der Veranstaltung an moenchengladbach.biz@arbeitsagentur.de (unter Angabe einer Telefonnummer). Der Referent ruft dann während seiner Beratungszeit zurück. Anrufe sind am Veranstaltungstag aber auch telefonisch unter 02161 4042250 möglich. Zum Referenten wird dann bei freier Verfügbarkeit durchgestellt.

Wer eine allgemeine Berufsberatung wünscht, dem rät die Agentur für Arbeit: „Schicken Sie eine E-Mail mit Ihren telefonischen Kontaktdaten, zwei Terminvorschlägen und schildern kurz Ihr Anliegen. Wir melden uns per Telefon zur persönlichen Beratung. Wenn Sie Ihren Wohnort in Mönchengladbach haben, mailen Sie an moenchengladbach.berufsberatung@arbeitsagentur.de.“

(RP)