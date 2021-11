Borusse besucht Villa Humboldt in Mönchengladbach : Berti Vogts unterstützt die Loop Jugendhilfe

Mönchengladbach Der ehemalige Trainer der Nationalmannschaft hat das Honorar für seine Kolumnisten-Tätigkeit für die Rheinische Post Mediengruppe während der letzten Europameisterschaft gespendet. Warum er es für Jugendliche tat.

Natürlich ging es auch um Fußball. Wenn Berti Vogts , Ur-Borusse und Ex-Bundestrainer, da ist, kann es nicht anders sein. Zumal Dirk Richter, Geschäftsführer der Loop Kinderhilfe, ein Freund des 1. FC Köln ist, dem ewigen Rivalen der Mönchengladbacher Borussia, deren Rekordspieler Vogts ist. Anlass für dessen Besuch in der Villa Humboldt, der Loop-Einrichtung in Mönchengladbach , war aber ein anderer: Vogts hat das Honorar für seine Kolumnisten-Tätigkeit für die Rheinische Post Mediengruppe während der letzten Europameisterschaft an Loop gespendet.

Die Wohngruppe Villa Humboldt wurde 2019 eröffnet. Auf drei Etagen verteilen sich mehrere Wohn- und Schlafräume, ein Büro, Bad- und Abstellräume sowie Aufenthaltsräume für sieben Kinder und Jugendliche. „Wir sind natürlich immer an der Ausweitung unserer Projekte interessiert, auch in Mönchengladbach“, sagte Richter. Und: „Berti Vogts war mega sympathisch und ist sehr interessiert an der Arbeit der Loop Kinderhilfe vor Ort. Und ja, wir haben am Rande auch über Fußball geredet.”