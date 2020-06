Mönchengladbacher gibt Benefizvorstellungen : Ein Floh namens Balderich

Bernhard Hansen besitzt seinen Flohzirkus schon seit über zehn Jahren. „Besonders Kinder sind bei den Tricks total fasziniert und haben richtig Spaß daran“, sagt er. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Bernhard Hansen gibt mit seinem Flohzirkus in den Sommerferien Benefizvorstellungen. Mit den eingenommenen Spenden möchte der 52-Jährige den Projektzirkus „Tausendtraum“ unterstützen.

Weiterleiten Drucken Von Anika Peltzer

In ein Miniaturwasserbecken springen, Türen zuknallen und auf einer kleinen Schaukel hin und her schaukeln – das alles und noch viel mehr kann „Herr von Balderich“, der Floh von Bernhard Hansen. Dieser ist adelig und möchte nur mit seinem Nachnamen angesprochen werden, erklärt Hansen: „Nur ich und er kennen seinen Vornamen. Wir duzen uns, aber sprechen uns nur mit den Nachnamen an.“

Details wie diese gehören zu einer ausgefeilten Hintergrundgeschichte über die Persönlichkeit des Flohs, die sich der Flohzirkusdirektor für seinen imaginären Freund ausgedacht hat. Denn einen echten Floh gibt es in seinem Flohzirkus gar nicht – die Show des 52-Jährigen funktioniert mit Zaubertricks und viel Fantasie.

In einer kleinen Zauberkiste hat Hansen so einige Miniaturgeräte verstaut: Ein keiner Zylinder, ein Zauberstab, eine Schaukel und sogar ein kleines Wasserbecken mit Sprungturm befinden sich darin. Während der Vorstellung springt der „Herr von Balderich“ dann von dem Sprungturm in das Miniaturwasserbecken. Wenn er auf dem Wasser aufkommt, gibt es einen gewaltigen Platsch und es spritzt in alle Richtungen. Allerdings kann der Floh überhaupt nicht schwimmen, sodass Hansen ihm schnell mit seiner Pinzette zu Hilfe kommen muss.

Viele kleine Tricks, wie dieser, werden in Hansens Zirkusvorstellung zu einer runden Geschichte zusammengefügt. Mit viel Humor und Schauspiel gestaltet er das Ganze und regt so die Fantasie der Zuschauer an: „Besonders Kinder sind bei den Tricks total fasziniert und haben richtig Spaß daran“, erzählt er.

Seinen Flohzirkus besitzt er schon seit über zehn Jahren, das Zaubern begleitet ihn hingegen schon seit seinem achten Lebensjahr.

Und wenn er mal nicht zaubert, ist Bernhard Hansen im Alltag Lehrer an der Paul-Moor-Schule, einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung in Mönchengladbach, mitten im Hardter Wald. Durch seinen Beruf hat sich auch seine Zauberkarriere weiterentwickelt: „Bei einer Zirkusprojektwoche an unserer Schule kam der Zirkus Tausendtraum vorbei. Ich habe dann das Zaubertraining mit den Schülern einfach selbst übernommen und mich ziemlich schnell mit dem Zirkusdirektor angefreundet“, erzählt Hansen.

So ergab es sich, dass er bald selbst bei dem Zirkus mitmachte und mittlerweile schon in ganz Deutschland mit dem Schul – und Projektzirkus unterwegs war.

Durch Corona fielen zuletzt die meisten Projekte für den Zirkus allerdings weg. Das brachte Bernhard Hansen auf eine neue Idee: „Ich habe als Lehrer ja ganz normal weiter verdient und habe mich gefragt, wie ich den Zirkus irgendwie unterstützen kann. Deswegen will ich in den Sommerferien Benefizvorstellungen mit meinem Flohzirkus machen und die Spenden an den Zirkus Tausendtraum geben. Es wäre super, wenn die Leute bereit wären, zu spenden, um dem Zirkus weiterzuhelfen.“

Wer sich gerne eine Vorstellung von Bernhards Flohzirkus anschauen möchte, kann eine E-Mail an Flohcircus@BernhardsZauberkiste.de schreiben und mit Bernhard Hansen einen Termin vereinbaren. „Ich kann zu den Leuten nach Hause kommen, oder wir treffen uns in einem Park oder Ähnliches, da bin ich flexibel“, sagt er. Um die Coronaregeln einzuhalten, würden seine Vorstellungen natürlich vorzugsweise draußen und mit genügend Abstand stattfinden.