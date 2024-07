Berggartenfest in Mönchengladbach Für Wissensdurstige und Feierfreudige

Entstanden sei das Berggartenfest in den 1990er-Jahren aus dem Musikschulfest, erklärte Erler, der gerne auf die vielen Schnupperkurse der Volkshochschule an diesem Tag hinwies. „Niederländisch in 75 Worten“ wurde ebenso angeboten wie etwa eine Einführung in die Makramee-Technik oder ins Porträtzeichnen. Auch gab es eine „Fachberatung to go“ für alle, die sich in Kleidungsfragen nicht sicher sind.