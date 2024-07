Gefährung des Straßenverkehrs in Mönchengladbach Berauschter Autofahrer verursacht Unfall

Ein 36-jähriger Autofahrer, der in Uedding hat am Sonntag, 14. Juli, um 19.20 Uhr an der Einmündung Süchtelner Straße/Nordring einen Auffahrunfall verursachte, soll laut Polizeibericht Kokain konsumiert haben. Ein Drogentest brachte auf jeden Fall ein positives Ergebnis.