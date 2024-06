Benefizaktion an Mönchengladbacher Krankenhaus Wo letzte Wünsche wahr gemacht werden sollen

Auf dem Klinikgelände herrschte reges Treiben. Mit dem Wetter hatten die Gastgeber Glück: Bei strahlend blauem Himmel und viel Sonne fanden zahlreiche Besucher und Patienten den Weg zum ersten Benefizmarkt. Das Krankenhaus-Personal zeigte Einsatz. In der Teddybären-Sprechstunde kümmerten sich Chefarzt Darius Salehin und sein Team kostenlos um kuschelige Plüschtiere oder Puppen mit kleinen Blessuren. Sie legten Verbände an und führten sogar Operationen an der frischen Luft durch, falls die kleinen Besitzer es wünschten. Wer den „medizinischen Eingriff" gut überstanden hatte, erhielt ein Zertifikat. Dabei sammelten die Mädchen und Jungen erste Erfahrungen mit den Abläufen im Krankenhaus, legten ihre Scheu vor Ärzten und Behandlungsmethoden ab. Haustechniker Michael Poth hatte seine komplette Familie eingespannt. Sein Crêpes-Stand war immer dicht umlagert. Der hauchdünne Teig wurde für den guten Zweck verkauft. Denn das Bethesda-Team wünscht sich eine eigene fahrbare Wunsch-Ambulanz, deren Anschaffung mit einer sechsstelligen Summe nicht gerade günstig ist. Im vergangenen Herbst merkten die Klinik-Mitarbeiter des 268-Betten-Hauses, wie wichtig ihnen ein solches umgebautes Fahrzeug ist, als sie einer schwer kranken Patientin ihren letzten großen Wunsch erfüllten: an der kirchlichen Hochzeit ihrer Enkelin teilzunehmen. Die Bethesda-Verantwortlichen setzten alle Hebel in Bewegung, arbeiteten dabei eng mit der Wunsch-Ambulanz aus Emmerich zusammen, die bei der Benefizmarkt-Premiere vor Ort war und einen Blick ins Innere des Wagens erlaubte. Begleitet von medizinischem Fachpersonal können die Patienten selbst entscheiden, ob sie im Liegen oder im Sitzen transportiert werden möchten. Auch für eine Begleitperson ist Platz in dem Auto, das auf den ersten Blick einem Rettungswagen gleicht. Eine Fahrt ans Meer wurde todkranken Menschen schon ermöglich, ebenso ein letzter Aufenthalt in der eigenen Wohnung oder eine Reise ins Ausland. Bianca und Pascal Wieners fahren und betreuen die Frauen und Männer, die entstehenden Kosten werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Das engagierte Ehepaar aus Emmerich – sie ist ausgebildete Altenpflegerin – wird beim Realisieren der Wünsche von Sohn Linus unterstützt.