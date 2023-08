Benefizlauf in Mönchengladbach Laufschuhe schnüren für den guten Zweck

Die Strecke führt zunächst vorbei am Borussia-Park, bevor wir in Richtung Hardter Wald auf einen Feldweg abbiegen. Die ersten Kilometer vergehen wie im Flug. Um mich herum werden Erfahrungen von vergangenen Wettkämpfen ausgetauscht, ein Läufer berichtet von seinem ersten Triathlon. Kurz bevor es in den Hardter Wald geht, ist eine Verpflegungsstation – im Läuferjargon auch gerne „VP“ genannt – aufgebaut. Es ist zwar nicht so warm, aber ich bin trotzdem froh über das Wasser und nehme noch einen zweiten Becher.