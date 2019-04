Auszeichnung für Künstler : Benediktpreis für Stolperstein-Initiator

Mönchengladbach Der Künstler Gunter Demnig ist bekannt für seine Bodengedenktafeln, die an Opfer der Nationalsozialisten erinnern. 2020 erhält er dafür den Benediktpreis von Mönchengladbach, eine der wichtigsten Auszeichnungen in NRW.

„Hier wohnte Adele Aron, Jg. 1920, deportiert 1941, ermordet in Lodz“ – man mag achtlos über die Hauptstraße in Rheydt schlendern, vor dem Haus Nummer 33 sind zwei Steine im Bürgersteig anders. Sie sind aus Messing, der eine mit dieser Inschrift, der andere erinnert an Karoline Aron, Jahrgang 1884, auch sie wurde 1941 von den Nationalsozialisten deportiert und in Lodz ermordet. Es waren eine jüdische Mutter und eine ihrer zwei Töchter, die in der Schreckensherrschaft der Nazis sterben mussten. Die andere Tochter schaffte es, zu emigrieren.

Es ist nur einer von 82 solchen besonderen Gedenkorten in Mönchengladbach, an denen der Künstler Gunter Demnig 278 so genannte Stolpersteine verlegt hat. Weltweit sind es Zehntausende. In 21 europäischen Ländern und 1265 deutschen Kommunen erinnert Demnig an die Opfer der NS-Willkür, indem er an ihrem letzten selbst gewählten Wohnort die Gedenktafeln aus Messing in den Bürgersteig legt, die Erinnerung an diese Menschen und ihre Ermordung lebendig hält.