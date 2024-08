Auszeichnung in Mönchengladbach Benediktpreis für früheren Bundespräsidenten

(dr) Auch unter dem neuen Vorstand mit dem Vorsitzenden Ulrich M. Harnacke wird der Benediktpreis von Mönchengladbach an hochkarätige Persönlichkeiten verliehen: In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den früheren Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er reiht sich damit in eine prominente Riege ein: Auch Königin Silvia von Schweden, der ehemalige luxemburgische Premier Claude Juncker und zuletzt der Stolperstein-Verleger Gunter Demnig erhielten die Auszeichnung bereits. Gauck soll am 5. Dezember im Kaisersaal des Hauses Erholung geehrt werden.