Star im Sparkassenpark : Ben Becker und das schaurige Windspiel

„Es war ein Wagnis“, sagte Ben Becker bei dem für ihn ungewohnten Stadionauftritt. Er rezitierte düstere Gedichte von Goethe bis Hebbel. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Schauspieler war anfangs sehr skeptisch, in einem Stadion zu lesen. Dann hatte er aber doch eine Menge Spaß. Das Publikum auch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angela Wilms-Adrians

Für die Kunstform schien die Distanz zwischen hoher Bühne und Besuchern in Strandkörben unüberwindbar, und doch zog Ben Beckers Lesung im Sparkassenpark in den Bann. Der Schauspieler begeisterte mit Rezitationen aus dem Gedichtband „Der ewige Brunnen“ mit wandlungsreicher Sprechstimme in rauer Tönung, Timing, Ironie und Sarkasmus. Häufig sprach er aus, wie anders ein solcher Abend im Theater wäre, wie sehr ihm die räumliche Nähe zum Publikum fehle.

Zu Beginn gab es kein Hallo, keine Begrüßung. Becker nahm Platz am schlichten Holztisch mit dem Aussehen eines Küchenmöbels aus Großelternzeit, Begleiter Yoyo Röhm setzte sich ans Klavier. Die Lesung begann unvermittelt mit Goethes „Erlkönig“. Der Auftakt gab Gewissheit, vertraute Verse in bestechender Wucht neu zu erleben. Becker ließ die Stimme des Vaters tief und fest, die des Knaben hingegen dünn und bang erklingen. Unheimlich lockend schien sich dabei passenderweise das Rufen des Erlkönigs mit dem Wind im Stadion zu verbinden.

Grausig schaurig setzte Becker die düstere Atmosphäre in Hebbels „Der Heideknabe“ um. Gelesene Textblätter überließ er dem Wind, der diese ins Ungewisse trieb, während der Knabe gemeuchelt wurde. „Das ist doch furchtbar traurig, so traurig, wie das, was ich heute hier mache“, befand Becker nach solchem Einstieg in der Hinwendung zu den Besuchern. In der üblichen Intimität einer Lesung hätte ihre Zahl einen Saal gefüllt, doch im Park gelten trotz reduzierter Besucherzahl im Strandkorb Open Air eben andere Dimensionen.

Becker war offensichtlich skeptisch, ob seine intime Kunst an diesem Ort gelingen könne. „Hätte mir einer vor zwei Jahren geweissagt, dass ich in einem Stadion auftreten würde, hätte ich mich wie Rex Gildo aus dem Fenster gestürzt“, sagte der Künstler mit galligem Humor. Er bekannte: „Man muss sich daran gewöhnen, dass alles Große verboten ist. Seit einem halben Jahr bin ich fast arbeitslos. Doch ich bleibe meinem Berufsstand konservativ treu. Ich bin nicht auf Instagram zu finden.“

Das Versprechen, das Beste aus der Situation zu machen, löste Becker in Gänze ein. Die Lesung geriet ungewohnt anders, doch packend. Der Künstler rezitierte mitreißend Goethes „Zauberlehrling“, der die Geister, die er rief, nicht beherrscht, wie auch Heines „Ritter Olaf“, der am Hochzeitstag durch die Hand des Henkers stirbt. Die von Gier getriebene Mordlust in Geibels Gedicht über die Goldgräber verglich Becker mit einem Krimi.

Für den Abend hatte er vor allem schaurige Balladen ausgewählt, die er kraftvoll in reich schattierter Lebendigkeit vortrug. Doch vereinzelt funkelte auch ein heiterer Ton durch. Pianist Röhm untermalte das Atmosphärische, unterstrich den Spannungsbogen oder ließ sein Instrument beredt schweigen. Becker erzählte vom Ursprung seiner Liebe zur Gedichtsammlung. Immer am Weihnachtsabend habe es zur Familientradition gehört, daraus mit Schauspielerfreunden zu lesen. Versonnen erinnerte sich Becker an die Zeit, als sein „alter Herr“ ihm endlich erlaubt habe, Fontanes „John Maynard“, eine der Lieblingsballaden von Vater und Sohn, in dieser Runde zu lesen.