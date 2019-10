Roermonder Straße : Pflege und Zuhause für 80 Senioren

Mönchengladbach Ende 2020 soll eine neue Seniorenresidenz in Waldhausen in Betrieb gehen. Sie wird 80 Pflegeplätze bieten, im Erdgeschoss gibt es ein Restaurant.

Gemessen am Bedarf hätten es nach dem Geschmack der Bauherren auch noch ein paar mehr Zimmer sein dürfen als 80. Da beim Neubau von Senioren-Pflegeheimen die Zahl der Plätze jedoch bei 80 gesetzlich gedeckelt ist, wird ein neues Pflegeheim an der Roermonder Straße exakt so vielen älteren Menschen Pflege und Zuhause bieten. Allerdings erst ab Ende kommenden Jahres, denn bis dahin haben die Bauarbeiter auf dem Grundstück schräg gegenüber der Hensen Brauerei noch alle Hände voll zu tun. Der Rohbau ist schon ordentlich gediehen, aber ein großer Kran wird so schnell auch noch nicht seine Dienste einstellen können. Winter 2020 hat sich die in Winsen an der Aller beheimatete Lindhorst Gruppe gemeinsam mit ihrer als Betreiber fungierenden Tochter Belia Seniorenresidenzen GmbH als Ziel für die Fertigstellung gesetzt.

Zwischen 60 und 70 neue Arbeitsplätze will die Belia GmbH an der Roermonder Straße schaffen. Das Unternehmen hat nach Angaben Anspachs in den vergangenen fünf Jahren in NRW sieben Residenzen an sechs Standorten errichtet und will neben Mönchengladbach in einem ähnlichen Zeitraum zehn weitere fertigstellen.