Ampel einigt sich auf neue Beigeordnete Mönchengladbach bekommt eine Ordnungsdezernentin

Mönchengladbach · Eine weitere Frau rückt in den Verwaltungsvorstand im Mönchengladbacher Rathaus ein. Sie arbeitet bisher in einer führenden Position in Düsseldorf – und hat die Sicherheit im Blick.

29.04.2024 , 20:00 Uhr

Am 8. Mai wird der Stadtrat im Rathaus Rheydt über die neue Leitung für das Ordnungsdezernat abstimmen. Foto: Carsten Pfarr