Umstrittener Beschluss im Stadtrat : Gladbach für Verbot von Atomwaffen

ICAN-Generalsekretärin Beatrice Fihn bei ihrem Vortrag in Mönchengladbach im Jahr 2019. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Auf Beschluss des Stadtrates schließt sich die Stadt dem ICAN-Städteappell an. Dabei stimmte die Ampel-Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP aber nicht einheitlich ab.

Atomwaffen sollen verboten werden – das fordert das Bündnis „Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen“ – kurz ICAN. Die Organisation wurde 2017 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, und deren Generalsekretärin Beatrice Fihn war 2017 zu einem Vortrag in Mönchengladbach und forderte die Stadt damals dazu auf, sich gegen Atomwaffen zu engagieren .

Über Atomwaffen entscheidet in der Regel nicht die Mönchengladbacher Politik. In der jüngsten Ratssitzung stand dieses Thema dennoch zur Diskussion. Denn Bürger hatten im Beschwerdeausschuss angeregt, Mönchengladbach solle dem ICAN-Städteappell beitreten, der wiederum die Bundesregierung auffordern soll, dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten – ein weiter Beschluss-Weg von Gladbach nach Berlin. Der Rat stimmte dem zu, Mönchengladbach tritt diesem Städteappell nun als 137. Stadt in Deutschland bei – entgegen der Bedenken der Verwaltung.