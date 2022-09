Spendenaktion in Mönchengladbach : Fohlenapotheke sammelt 1450 Euro für die Insel Tobi

Mönchengladbach Mit einem Sommerfest sammelt die Belegschaft der Fohlenapotheke im Nordpark Spenden für die Insel Tobi. Auch für Mottorad-Liebhaber war etwas dabei.

Sommer und Sonne, ein paar Leckereien, Erfrischungen und dazu das eine oder andere Spiel: Was braucht man mehr für ein Sommerfest? Das fragten sich Dagmar und Thomas Bramer, Inhaber der Fohlenapotheke im Nordpark. Sie fanden schnell die Antwort: Gäste und jemandem, dem man mit der Feier helfen kann. So sammelten sie mit Imbiss, Baumstammnageln, Entenangeln, Tauziehen und anderen Spielen fleißig Spenden ein. Organisatorin Jenny Louis hatte für Motorrad-Liebhaber noch eine besondere Erinnerung vorbereitet: Wer wollte, konnte sich auf einer Maschine fotografieren lassen. Die Gäste kamen zahlreich, schon von Weitem konnte man bunte mit Helium gefüllte Ballons in den Himmel aufsteigen sehen. So sind an dem Nachmittag 1450 Euro zusammengekommen, die an die Insel Tobi gespendet werden. Die Insel Tobi bietet eine palliative Kurzzeitpflege für chronisch kranke und unheilbare Kinder.