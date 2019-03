Informationsabend in Rheydt: Rathaus-Neubau: Eine Gasse wird zur Mall

Mönchengladbach Bei den Rheydter Gesprächen informierten Experten von Stadt und EWMG über das geplante Großprojekt am Rheydter Marktplatz. Es gab Zuspruch aus dem Publikum, Bedenken der Bürger drehten sich um die Zahl der Parkplätze.

Eckpunkte Die derzeit 26 Standorte der Stadtverwaltung, die teils in stark sanierungsbedürftigem Zustand und Mitarbeitern kaum zumutbar sind, sollen in dem Rheydter Neubau zusammengezogen werden. Erhalten bleiben nur Rathaus Abtei, Wilhelm-Strauß-Straße und Vitus-Center. Am Marktplatz soll nach dem Vorbild des Rathauses in Venlo ein moderner Neubau entstehen, der nicht nur architektonisch anspruchsvoll, energiesparend sein und Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen bieten soll. Zu den Konzepten gehören offene Arbeitsbereiche, geteilte Schreibtische, flexible Arbeitszeiten und Möglichkeiten, von zu Hause zu arbeiten. „Mönchengladbach muss konkurrenzfähig bleiben im Wettbewerb um Fachkräfte“, betont Rütters. Mit der Senkung des Krankenstands ließen sich Millionen sparen. Die Kosten für den Neubau wurden in einer ersten Prüfung mit 160 Millionen Euro angesetzt. Was viel klingt, ist laut einem Gutachten weit wirtschaftlicher als die notwendigen Sanierungen, Mietkosten und Zeitverluste durch lange Wege. Nach Fertigstellung sollen 1900 und damit etwa 1000 städtische Mitarbeiter mehr als heute an dem Standort arbeiten. Sie werden tagsüber einkaufen und konsumieren und somit die Rheydter Innenstadt stärken.