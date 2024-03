Weltfrauentag in Mönchengladbach Beim Frauenfrühstück über Generationen klönen

„Im Mehrgenerationenhaus geht es nicht um das gemeinsame Wohnen. Es ist ein Begegnungszentrum. Wir wollen die verschiedenen Generationen einander näher bringen“, sagt Postel-Plum. In den Räumen des Pariatätischen Zentrums haben sich rund 70 Personen eingefunden, die am Frühstück und am Programm teilnehmen. Das Frühstück wird vom Mehrgenerationenhaus gestellt, doch alle Teilnehmer sind auch dazu eingeladen, ihre Kultur durch Speisen zu repräsentieren. Afrikanische, syrische, türkische, englische und französische Spezialitäten finden am Buffet ihren Platz. Organisiert von Gruppen, die sich bereits über diesen Treffpunkt gefunden haben.