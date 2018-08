Mönchengladbach: Beim Eine-Stadt-Fest rennen auch Skater

Mönchengladbach : Beim Eine-Stadt-Fest sammeln Skater Welt-Cup-Punkte

Wein trinken, Musik hören, Kunst anschauen – all das ist möglich beim Eine-Stadt-Fest. Foto: Raupold, Isabella (ikr)

Mönchengladbach 30 Gastronomen und 35 Künstler bieten vom 17. bis 19. August Leckeres und Schönes. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit viel Musik.

Seit 16 Jahren werden die beiden Stadtzentren Mönchengladbachs durch eine ganz bestimmte Feier vereint: Beim Eine-Stadt-Fest auf Richard-Wagner-Straße und Brucknerallee treffen sich Gladbacher und Rheydter „in der Mitte“, um die Einigkeit zu feiern. „Wir freuen uns, wieder ein besonderes Niveau an Ausstellern und Programm auf die Beine gestellt zu haben“, sagt Sven Kopp vom Campus e.V. – dem Initiator des Festes. Allein 30 Gastronomen sowohl aus der Region, als auch aus internationalen Metropolen bieten in diesem Jahr vom 17. bis 19. August italienische, spanische, asiatische, französische, amerikanische, südamerikanische und natürlich deutsche Küche. Das Eine-Stadt-Fest mit seiner Gourmet-Meile gilt als die „Messe des guten Geschmacks“ in Mönchengladbach.

Im Zentrum des Festes steht die Livebühne. Dort werden an den drei Event-Tagen fast 30 Stunden Programm geboten. Los geht es am Freitagabend mit der Begrüßung durch Organisator Mickey Bernard und der anschließenden Eröffnung mit Schirmherr und Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Danach warten unter anderem Programm-Highlights wie DSDS-Gewinner Severino Seeger am Freitag, ein interaktiver Zumba-Kurs und die Oldie-Band Obergärig am Samstag sowie der Familiensonntag mit anschließendem Auftritt der beliebten Band Booster. Außerdem wird es eine große Kids-World mit Action-Arena, Tuck-Tuck-Fahren und Trampolin-Springen geben. Ein 30 Meter hoher Kran wird Fahrten in luftige Höhen anbieten, und die Borussia wird sich mit einem Angebot für Kinder präsentieren.

Zugesagt haben außerdem 35 Künstler aus der ganzen Welt. Neben Goldschmiedearbeiten, dem Stiftemacher und Treibholz-Arbeiten, findet man auch einen Kaffeekapsel-Verarbeiter, einen Salzbauer, die Grauton-Designer und viele weitere bildende Künstler sowie Kunsthandwerker. Auch hier freue man sich auf viele neugierige Besucher, so Koordinator Harald Dewies.