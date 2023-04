Polizei in Mönchengladbach Bei zwei Unfällen Motorradfahrer schwer verletzt

Mönchengladbach · In Rheindahlen und in Neuwerk verunglückten ein 64-Jähriger und ein 21-Jähriger auf ihren Fahrzeugen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Samstag, 22. April, mitteilte.

22.04.2023, 16:00 Uhr

Die Polizei musste zweimal zu Unfällen mit Motorrädern ausrücken (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch