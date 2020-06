Aktion „Jump and Run for Local Heroes“ : Spiel, Sport und Hilfe für lokalen Handel

Bei Team-Craft können Teams gegeneinander antreten, dabei Konditition und „Local Heroes“ stärken: (v.l.) Gina Mittwoch, Jonas Peltzer, Laura Juppen und Anika Peltzer. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Bei „Team-Craft“ in Mönchengladbach können Besucher sportlich Computerspiele in Teams spielen. Ein Teil der Eintrittsgelder wird bei dem Projekt „Jump and Run for Local Heroes“ an lokale Unternehmen gespendet.

Von Anika Peltzer

Auf einem drei Meter großen Controller auf dem Boden herumspringen. Oder auf dem Fahrrad strampeln, um ein Autorennen auf der Leinwand zu gewinnen – Bewegung und Computerspiele müssen nicht im Gegensatz zueinander stehen. Im Gegenteil: Bei Team-Craft sind analoge Bewegungen die Voraussetzung dafür, dass sich auf dem Bildschirm überhaupt etwas tut.

Das Spiel „The Game“ besteht aus insgesamt vier Räumen, die wie verschiedene Levels in einem digitalen Computerspiel funktionieren. Es spielen zwei Teams gegeneinander. In Raum eins ist für vier Spieler jeweils ein Kreis auf dem Boden zu finden. Auf der Leinwand müssen die Spielfiguren eine Strecke mit Hindernissen überwinden. Dazu müssen die Spieler in ihren Kreisen springen, sodass die digitale Figur im Spiel entsprechend über das Hindernis springt.

Info Wegen Corona aktuell maximal zehn Spieler Als Alternative zu „The Game“ gibt es auch das Spiel „Team-Space“. Vier bis sechs Spieler versuchen dabei mit analogen Steuerungen ein digitales Raumschiff zu fliegen. Dabei ist vor allen Dingen Kommunikation gefragt. Die Spieler Normalerweise können vier bis 24 Personen bei Team-Craft mitmachen. Derzeit ist die Anzahl allerdings auf zehn Spieler beschränkt. „Sonst sind es oft Kindergeburtstage, Firmenfeiern oder Junggesellenabschiede, die hier gefeiert werden. Das fällt momentan leider weg“, sagt Initiator Kai Kyas. Dabei könne jeder in einer kleineren Gruppe vorbeikommen, auch das Alter spiele dabei keine Rolle. Infos Geöffnet ist „Team Craft“ immer freitags bis sonntags. Buchen kann man ein Spiel auf www.team-craft.de.

Ein Level weiter erwarten die Spieler wippende Bretter, auf die sie sich stellen müssen. Es spielen zwei Spieler gleichzeitig gegeneinander. Auf dem Bildschirm schießen Feuerbälle von oben nach unten - die Spieler müssen diese mit einem Balken abwehren, indem sie sich auf der Wippe nach rechts oder links bewegen.

Im nächsten Raum ist Teamwork angesagt. Auf dem Boden sind drei Meter große Controller zu sehen. Aus jedem Team lenkt einer, indem er auf die Richtungstasten tritt. Eine zweite Person muss gleichzeitig springen, explodierende Frisbee-Scheiben werfen oder den Gegner schubsen, indem sie auf die entsprechenden Tasten tritt. Die Spieler aus demselben Team müssen sich also gut absprechen und koordinieren. Auf der Leinwand bekämpfen sich die Spielfiguren der beiden Teams entsprechend.

Weiter geht’s mit Bewegung: Raum Vier bietet feststehende Fahrräder, ähnlich wie Crosstrainer. Zwei Spieler treten bei einem digitalen Autorennen gegeneinander an, die Autos auf den Fahrrädern in die Pedale getreten wird. Das Lenken funktioniert über Knöpfe an den Handgriffen. Je schneller getreten wird, desto schneller fahren auch die Autos – wer gewinnen will, kommt hier ganz schön ins Schwitzen.